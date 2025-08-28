Хамство вместо дипломатии: Главный украинский дроновод обматерил Сийярто после запрета на въезд в Венгрию

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) резко отреагировал на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о запрете въезда в Шенгенскую зону. Он посоветовал главе МИД не брать на себя «больше, чем может потянуть». Его сообщение сопровождалось нецензурными словами.

«Засуньте в задницу, господин «танцор на костях», ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец, и приеду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им окончательно (надоедите)», — написал Мадьяр.