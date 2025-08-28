Хамство вместо дипломатии: Главный украинский дроновод обматерил Сийярто после запрета на въезд в Венгрию
Мадьяр ответил на запрет Сийярто на въезд в страны ЕС и Шенгенскую зону
Роберт Бровди. Обложка © Wikipedia / Птахи Мадяра 414ОБ
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) резко отреагировал на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о запрете въезда в Шенгенскую зону. Он посоветовал главе МИД не брать на себя «больше, чем может потянуть». Его сообщение сопровождалось нецензурными словами.
«Засуньте в задницу, господин «танцор на костях», ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец, и приеду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им окончательно (надоедите)», — написал Мадьяр.
Напомним, что в Венгрии установили причастность Мадьяра к атакам на нефтепровод «Дружба». Ему запретили въезд в Венгрию и все страны ЕС и Шенгенской зоны. 22 августа стало известно о новом ударе ВСУ по этому нефтепроводу. Без газа остались Словакия и Венгрия. Эти атаки привели к раздору между Венгрией и Украиной. Сегодня подача нефти возобновилась.