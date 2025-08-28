Мессенджер MAX
28 августа, 11:16

В ЕК назвали недопустимыми удары по нефтепроводу Дружба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Российский нефтепровод «Дружба», являющийся ключевым элементом европейской энергетической инфраструктуры, не должен подвергаться каким-либо атакам. Об этом заявил представитель Еврокомиссии.

«Нефтепровод «Дружба» в России не должен подвергаться ударам, он является частью европейской энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

При этом в Еврокомиссии отказались прямо осуждать ВСУ за удары по нефтепроводу.

Венгрия закрыла въезд в зону Шенгена командиру ВСУ за атаку на Дружбу
Напомним, 22 августа стало известно о новом ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Без газа остались Словакия и Венгрия. Эти атаки привели к раздору между Венгрией и Украиной. Сегодня подача нефти возобновилась. Дружба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Была построена в 1960-х годах. Северная ветка пролегает по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южная — по Украине, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Мария Любицкая
