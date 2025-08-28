Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что командир подразделения, ответственного за «крайне серьёзные» атаки на нефтепровод «Дружба», является гражданином Венгрии. Стоит отметить, что Венгрия активно выдавала паспорта этническим венграм, проживающим в Закарпатье, что ранее вызывало протесты со стороны украинских властей.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Была построена в 1960-х годах. Маршрут нефтепровода начинается в Альметьевске (Татарстан) и проходит до Брянска, а затем до Мозыря, где разделяется на два направления. Северная ветка пролегает по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а южная — по Украине, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. 22 августа стало известно о новом ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Без газа остались Словакия и Венгрия. Эти атаки привели к раздору между Венгрией и Украиной. Сегодня подача нефти возобновилась.