Опрокинулся и пошёл ко дну: Минобороны показало видео уничтожения корабля ВСУ «Симферополь»
Минобороны России показало кадры поражения разведывательного корабля ВСУ «Симферополь». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Российский БЭК атакует корабль «Симферополь». Видео © Telegram/ Минобороны России
«Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером (БЭК) в устье реки Дунай», — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате атаки корабль ВМС Украины полностью затонул. Это первый случай, когда Армии России удалось уничтожить корабль с помощью БЭК. Среди заметных эпизодов применения российских БЭКов ранее можно было вспомнить лишь подрыв у одного из мостов через Днепр.