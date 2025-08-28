Мессенджер MAX
28 августа, 15:37

Опрокинулся и пошёл ко дну: Минобороны показало видео уничтожения корабля ВСУ «Симферополь»

Минобороны показало уничтожение корабля ВМС Украины Симферополь российским БЭК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Минобороны России показало кадры поражения разведывательного корабля ВСУ «Симферополь». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Российский БЭК атакует корабль «Симферополь». Видео © Telegram/ Минобороны России

«Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером (БЭК) в устье реки Дунай», — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате атаки корабль ВМС Украины полностью затонул. Это первый случай, когда Армии России удалось уничтожить корабль с помощью БЭК. Среди заметных эпизодов применения российских БЭКов ранее можно было вспомнить лишь подрыв у одного из мостов через Днепр.

