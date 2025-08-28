Армия России впервые уничтожила украинский корабль с помощью морского дрона
Эксперт Федутинов: Корабль ВМС Украины Симферополь был уничтожен с помощью БЭК
Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов
Российским военным впервые удалось уничтожить корабль Военно-морских сил Украины с применением безэкипажного катера (БЭК). Об этом заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
Ранее Министерство обороны России проинформировало о том, что российский беспилотный катер нанёс удар по среднему разведывательному кораблю «Симферополь» в устье Дуная. Федутинов отметил, что данный инцидент стал первым официально подтверждённым случаем уничтожения судна ВМС Украины с помощью отечественного безэкипажного катера. Эксперт в разговоре с ТАСС добавил, что среди заметных эпизодов применения российских БЭКов ранее можно было вспомнить лишь подрыв у одного из мостов через Днепр.
Федутинов также заявил, что считает безэкипажные катера весьма перспективным направлением для развития асимметричных видов вооружения и военной техники. Он выразил надежду на то, что в дальнейшем российские вооружённые силы будут использовать подобные средства всё более активно.