Армия России впервые уничтожила украинский корабль с помощью морского дрона

Ранее Министерство обороны России проинформировало о том, что российский беспилотный катер нанёс удар по среднему разведывательному кораблю «Симферополь» в устье Дуная. Федутинов отметил, что данный инцидент стал первым официально подтверждённым случаем уничтожения судна ВМС Украины с помощью отечественного безэкипажного катера. Эксперт в разговоре с ТАСС добавил, что среди заметных эпизодов применения российских БЭКов ранее можно было вспомнить лишь подрыв у одного из мостов через Днепр.