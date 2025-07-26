«Боем проходит проверку»: Военный эксперт рассказал, каким оружием пополнится ВМФ РФ
Эксперт Дандыкин: В ВМФ России могут появиться беспилотные катера
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В ВМФ России могут появиться беспилотные катера, необходимые для борьбы с вражескими БЭКами. Они уже проходят испытания. Кроме того, отечественные БПЛА требуют адаптации для работы на море. Об этом рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Сейчас учения проходят, они скоро заканчиваются. Это для всех наших флотов и Каспийской флотилии. Всё это, что боем проходит проверку, всё пойдёт на другие флоты. Потому что ситуация такая, что нужно быть готовым на всех направлениях ко всему», — подчеркнул военный эксперт в интервью «Царьграду».
Ранее президент России Владимир Путин приехал в Архангельскую область, где прошло совещание по развитию подводного флота. Глава государства озвучил приоритетную задачу российского флота. Он подчеркнул важность наращивания боевого потенциала ВМФ РФ. Кроме того, политик попросил доложить о программе создания атомной подлодки пятого поколения.