Российский морской дрон потопил в устье Дуная корабль «Симферополь» ВМС Украины
Обложка © ТАСС / EPA
Российский морской дрон потопил в устье Дуная украинский разведывательный корабль «Симферополь». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью 28 августа ВС РФ также нанесли массированный удар по военным, промышленным и логистическим объектам Украины. Подтверждено уничтожение как минимум 10 целей, в их числе — предприятие «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Киев-22» и Samsung-Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая дроны в Киеве.