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Опубликовано 28 августа 2025, 09:50
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Российский морской дрон потопил в устье Дуная корабль «Симферополь» ВМС Украины

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Российский морской дрон потопил в устье Дуная украинский разведывательный корабль «Симферополь». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении.

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Напомним, что ночью 28 августа ВС РФ также нанесли массированный удар по военным, промышленным и логистическим объектам Украины. Подтверждено уничтожение как минимум 10 целей, в их числе — предприятие «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Киев-22» и Samsung-Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая дроны в Киеве.

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Александра Вишнякова
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