Российский морской дрон потопил в устье Дуная корабль «Симферополь» ВМС Украины

Напомним, что ночью 28 августа ВС РФ также нанесли массированный удар по военным, промышленным и логистическим объектам Украины. Подтверждено уничтожение как минимум 10 целей, в их числе — предприятие «Спецоборонмаш», «Киевский радиозавод», «Киев-22» и Samsung-Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая дроны в Киеве.