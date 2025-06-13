Силы Черноморского флота ликвидировали полдюжины украинских БЭКов

За прошедшую неделю силами Черноморского флота были уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в течение недели уничтожено шесть безэкипажных катеров», — доложили в военном ведомстве.