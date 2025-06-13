Силы Черноморского флота ликвидировали полдюжины украинских БЭКов
МО: За неделю силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
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За прошедшую неделю силами Черноморского флота были уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота в течение недели уничтожено шесть безэкипажных катеров», — доложили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июня средства ПВО сбили 16 украинских БПЛА над Херсонской областью. В результате очередной атаки мирного населения со стороны ВСУ пострадали два местных жителя.