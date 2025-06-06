Жителей Новороссийска эвакуировали с пляжа из-за угрозы атаки украинских БЭК
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В Новороссийске объявлена тревога из-за возможной атаки с моря. По словам мэра города Андрея Кравченко, в акватории были обнаружены безэкипажные катера (БЭК).
Обстановка на пляже Алексино в Новороссийске. Видео © Telegram / Kub Mash
«При включении сирен – сигнала «Внимание всем», жителям первой береговой линии нужно: отойти от окон, спрятаться в помещениях со сплошными стенами; уйти подальше от моря; сохранять спокойствие и следить за новостями», — написал Кравченко в телеграм-канале.
В связи с мерами безопасности администрация Новороссийска полностью освободила пляж Алексино от отдыхающих. До особого распоряжения запрещено находиться у воды, выходить в море на любых плавсредствах, а также заниматься дайвингом.
А минувшей ночью российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 174 украинских дрона. Кроме того, в акватории Чёрного моря силами ВС РФ были нейтрализованы три управляемые ракеты типа «Нептун-МД».