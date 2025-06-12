Два человека пострадали в Херсонской области после атаки ВСУ
Сальдо: В результате атаки ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
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Прошедшей ночью над Херсонской областью было уничтожено 16 украинских беспилотников. В результате атаки ВСУ ранения получили двое местных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В селе Ровном Генического округа пострадали мужчина 58 лет и женщина 78 лет. Они доставлены в Геническую ЦРБ. Силы ПВО сбили 16 вражеских беспилотников», — написал он в своём телеграм-канале.
Также по данным Сальдо, в Алёшках украинские войска обстреляли машину скорой помощи. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Только за три вечерних часа над регионом уничтожили 38 БПЛА.