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Регион
12 июня, 09:34

Два человека пострадали в Херсонской области после атаки ВСУ

Сальдо: В результате атаки ВСУ в Херсонской области пострадали два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xcarrot_007

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xcarrot_007

Прошедшей ночью над Херсонской областью было уничтожено 16 украинских беспилотников. В результате атаки ВСУ ранения получили двое местных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В селе Ровном Генического округа пострадали мужчина 58 лет и женщина 78 лет. Они доставлены в Геническую ЦРБ. Силы ПВО сбили 16 вражеских беспилотников», — написал он в своём телеграм-канале.

Также по данным Сальдо, в Алёшках украинские войска обстреляли машину скорой помощи. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Два местных жителя пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в Брянской области
Два местных жителя пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в Брянской области

Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Только за три вечерних часа над регионом уничтожили 38 БПЛА.

Мария Любицкая
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