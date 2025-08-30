Мессенджер MAX
30 августа, 09:27

Бойцы ВС РФ освободили Камышеваху в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. За село с бойцами ВСУ сражались подразделения «Востока».

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

Российские войска освободили Первое Мая
Российские войска освободили Первое Мая

Напомним, что за населённый пункт велись ожесточённые бои. Установленный контроль на Камышевахой позволит открыть Российской армии прямой выход на ещё один участок границы с Днепропетровской областью.

