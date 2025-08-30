Бойцы ВС РФ освободили Камышеваху в ДНР

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. За село с бойцами ВСУ сражались подразделения «Востока».

Напомним, что за населённый пункт велись ожесточённые бои. Установленный контроль на Камышевахой позволит открыть Российской армии прямой выход на ещё один участок границы с Днепропетровской областью.