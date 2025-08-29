Армия России зашла в село Камышеваха на западе Донецкой Народной Республики у границы с Днепропетровской областью Украины и ведёт ожесточённые бои за его освобождение. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска зашли в Камышеваху. Идут ожесточённые бои за освобождение села», — сказал он.

Камышеваха находится на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью. Контроль над населённым пунктом откроет Российской армии прямой выход на ещё один участок границы с Днепропетровской областью.