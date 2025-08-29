Свыше 30 боевиков «Азова»* уничтожили ВС РФ при попытке эвакуации в ДНР

В районе водохранилища Клебан-Бык в ДНР более 30 боевиков украинского подразделения «Азов»* уничтожены при попытке эвакуации из окружения. Об этом сообщил Mash.

Более 30 боевиков «Азова»* уничтожены при попытке эвакуации из котла на Донбассе. Видео © Telegram / Mash

Дроноводы зафиксировали передвижение противника на другом конце водохранилища. В результате операции эвакуация сорвалась: ликвидированы минимум 30 военнослужащих, часть боевиков скрылась в лесополосе. Ситуация сложилась из-за отступления украинских войск на боковых флангах участка — с Александро-Калиново к Константиновке. Севернее Клебан-Быка российские силы наступают фронтально, перекрывая сухопутные пути отхода противника.

Ранее сообщалось, что в селе Клебан-Бык на территории Донецкой Народной Республики оборону удерживали боевики группировки «Азов»*. На месте оставались подразделения «старых азовцев», которые были вынуждены держать оборону после прибытия российских войск.