Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 18:41

Удар в спину: Кличко хочет создать альянс с основателем «Азова»* для борьбы с Зеленским

ТАСС: Кличко хочет создать альянс с Билецким для противостояния Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Мэр Киева Виталий Кличко предпринимает активные попытки создать политический альянс с основателем группировок «Азов»* и «Нацкорпус»* Андреем Билецким для противостояния Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«21 августа Кличко передал третьему армейскому корпусу ВСУ, в основном состоящему из идейных нацистов, крупную партию FPV-дронов, чтобы заручиться поддержкой их командира — основателя запрещённых в РФ «Азова»* и «Нацкорпуса»* А. Билецкого», — объяснили в силовых структурах.

Источники указывают на давние разногласия между мэром Киева и экс-комиком. Кличко неоднократно публично критиковал действия Зеленского.

«Смертный приговор»: Украина не простит собравшемуся на выборы Зеленскому 1,7 млн потерь ВСУ
«Смертный приговор»: Украина не простит собравшемуся на выборы Зеленскому 1,7 млн потерь ВСУ

Ранее Кличко заявлял, что в скорейшем времени Владимиру Зеленскому придётся принимать крайне непростые решения, связанные с судьбой целого народа. Киевский градоначальник отметил, что многие украинцы испытывают огромную усталость от боевых действий, а посему конфликту нужно скорее положить конец с помощью дипломатии.

* Террористические организации, запрещённые на территории России.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar