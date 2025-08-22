Мэр Киева Виталий Кличко предпринимает активные попытки создать политический альянс с основателем группировок «Азов»* и «Нацкорпус»* Андреем Билецким для противостояния Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«21 августа Кличко передал третьему армейскому корпусу ВСУ, в основном состоящему из идейных нацистов, крупную партию FPV-дронов, чтобы заручиться поддержкой их командира — основателя запрещённых в РФ «Азова»* и «Нацкорпуса»* А. Билецкого», — объяснили в силовых структурах.

Источники указывают на давние разногласия между мэром Киева и экс-комиком. Кличко неоднократно публично критиковал действия Зеленского.

Ранее Кличко заявлял, что в скорейшем времени Владимиру Зеленскому придётся принимать крайне непростые решения, связанные с судьбой целого народа. Киевский градоначальник отметил, что многие украинцы испытывают огромную усталость от боевых действий, а посему конфликту нужно скорее положить конец с помощью дипломатии.