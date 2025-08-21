1,7 миллиона потерь среди бойцов ВСУ — это катастрофа для Украины и смертный приговор для Владимира Зеленского, который в начале года рассказал украинцам, что войска лишились свыше 42 тысяч солдат за всё время боевых действий. Общество никогда ему этого не простит, заявил в беседе с Life.ru политолог, историк, публицист Армен Гаспарян.

Ежедневные сводки Министерства обороны подтверждают масштабные потери в рядах ВСУ, которые, по имеющимся данным, достигают 1,7 миллиона человек. Получение хакерами доступа к персональным данным лишь обнародовало информацию, уже отражённую в официальных отчётах, а не раскрыло принципиально новые сведения.

Для Владимира Зеленского это настоящий приговор, поскольку у себя в последний раз он насчитал 42 тысячи потерь. Он говорил и сокрушался, что это огромная утрата, колоссальное количество и всё в этом духе, напомнил Гаспарян.

Если сравнить 42 тысячи и миллион семьсот, станет ясно, что сидящие перед телевизором украинцы находятся в «тёплой ванне». Они искренне убеждены, что всё так, как им говорят оттуда, — потери есть, они большие, но 42 тысячи за три года — это, в общем, не очень фатально. Наверное, они считают, что от алкоголизма, наркомании и аварий погибает примерно столько же, а значит, всё хорошо. А после этого вы им скажете про миллион семьсот. Армен Гаспарян Политолог

Но для Зеленского, если он хочет идти на выборы, — это уже смертный приговор. Таких потерь ему никто никогда не простит. Это абсолютно фатально, подчеркнул историк.

«У граждан появится вопрос: «Неужели все эти годы вы орали про «зловредную путинскую пропаганду», которая преувеличивает потери, а на деле оказалось, что «путинская пропаганда», как и слова журналистов и политологов — это чистая правда?» — уверен эксперт.