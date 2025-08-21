В разгар мобилизации 2022-2023 годов, когда ВСУ готовили масштабный «контрнаступ», численность сухопутных сил украинской армии достигла полутора миллионов человек. Однако эти силы были израсходованы очень быстро. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Линин.

По его словам, пока Армия России отходила с подготовленных позиций в районе Херсона, Красного Лимана и на Харьковском направлении, потери украинских сил были относительно небольшими. А когда они сами предприняли попытки прорвать нашу оборону, понесли серьёзные потери. Особенно показателен бой за Бахмут. Официально украинские власти признают около 60 тысяч погибших, однако реальное число может быть в два раза больше.

«Я был в Бахмуте, видел эти лесополосы, где трупы лежали штабелями. Их никто не собирал. То же самое в Курской области. С августа прошлого года ВСУ потеряли там более 70 тыс. человек», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

Тем не менее, по его словам, у Украины хоть и значительно уменьшился, но ещё остаётся мобилизационный ресурс. Из-за огромных потерь на фронт могут бросить даже женщин и стариков. Кроме того, к боевым действиям, например, в новые беспилотные войска могут привлечь людей с ограниченным здоровьем.

«То есть можно привлекать и женщин, и пожилых людей, которые уже вышли из призывного возраста, например, мужчин старше 60 лет. Призывной возраст понизили до 18 лет. Поэтому какой-то потенциал у них ещё остаётся. По моей оценке, в ВСУ могут набрать ещё до 1,5 миллиона», — полагает аналитик.