Обнародованные хакерской группировкой KillNet данные о потерях ВСУ представляют собой приговор для киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он отметил, что подтверждённая информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных, полученная в результате взлома базы данных Генштаба ВСУ, вскрыла масштабы потерь Украины на фронте.

В беседе с РИА «Новости» Рогов заявил, что хоть режим Зеленского будет отрицать истинные масштабы потерь, операция «Гласность» поможет донести правду до родителей и близких тех, кто был отправлен на фронт. Он также подчеркнул, что Зеленский продолжает конфликт до последнего украинца, осознавая, что каждый украинец является частью русского народа. Эту позицию Рогов считает равносильной предательству и свидетельством неэффективности киевской власти.