Трусливый палач: Армия громит «Кракен» под Сумами, а его главарь Немичев нежится на Кипре Оглавление Нацист с номером 1488 и миллион за голову: Где скрывается кровавый командир «Кракена» Не банда, а садисты: Как «кракеновцы» издевались над пленными и расстреливали мирных Каратели друг друга: За что «кракеновцы» расстреляли 100 солдат ВСУ и бросили раненого командира умирать Недавно разыскиваемого в России за военные преступления начальника штаба нацбата «Кракен» ГУР Украины Константина Немичева увидели на Кипре. Он там отдыхает, пережидает разгром ВСУ либо прячется от России, где ему светит смертная казнь. Чем прославился каратель? 20 августа, 21:20

Нацист с номером 1488 и миллион за голову: Где скрывается кровавый командир «Кракена»

Блогер Анатолий Шарий обнаружил разыскиваемого в России за военные преступления начальника штаба нацбата «Кракен» ГУР Украины Константина Немичева на отдыхе за границей. По данным украинского блогера, пока рядовые «кракеновцы» сотнями гибнут за режим Зеленского в Сумской области, их командир с семьёй загорает на Кипре.

На представленном Шарием фото человек действительно похож на украинского преступника. При этом сам Немичев в своём телеграм-канале отреагировал почти мгновенно, заявив, что это не он, а «какой-то рандомный тип».

Шарий уверен, что на представленном фото именно Константин Немичев. Фото © Telegram / Анатолий Шарий

Резон отсиживаться подальше от передовой у 29-летнего начштаба действительно есть. Если раньше Немичев регулярно светился в украинском медиаполе, то теперь заметно поутих и время от времени комментирует очередные поражения ВСУ на разных участках фронта. Бандит прекрасно знает, что с ним у наших бойцов особые счёты. Кроме того, за его голову Россией объявлена награда в 1 млн рублей.

Кстати, Life.ru обратил внимание на один из нескольких номеров телефона, которыми пользуется Константин Немичев. На него каратель зарегистрировал аккаунт в Telegram, под которым ведёт несколько чатов и собственный канал. Его последние четыре цифры говорят о том, что владелец тщательно выбирал номер в соответствии со своей нацистской идеологией.

Не банда, а садисты: Как «кракеновцы» издевались над пленными и расстреливали мирных

Немичев и его друг, комбат «Кракена» Сергей Чили Величко стали широко известны ещё 27 марта 2022 года, когда в Сети появились видеоролики, как палачи «Кракена» истязают российских военнопленных на территории Малороганского молочного завода под Харьковом. Тогда связанным солдатам бандиты простреливали колени из автоматов и оставляли умирать от потери крови.

На сайте МВД РФ оба главаря «Кракена» находятся в списках розыска опасных преступников. Фото © мвд.рф

Им отрезали пальцы и выкалывали ножом глаза. Над одним из тяжелораненых россиян глумились, предлагая на выбор перерезать горло или кастрировать. Другому надели на голову полиэтиленовый пакет, а когда он умирал, смеялись и пинали его. Есть кадры, на которых видны обгоревшие тела с характерно скрученными сзади руками. Вероятно, таким образом украинские садисты прятали следы.

Кроме этого из стрелкового оружия, миномётов и «джавелинов» они обстреливали личные автомобили граждан, пытающихся покинуть Харьков по гуманитарному коридору в Россию. Похищали, грабили и убивали простых харьковчан, занимались рэкетом среди местных предпринимателей, громили памятники советским воинам.

После расправы над пленными российские следственные органы их разыскивают по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), за что обоим грозит пожизненный срок. За помощь в их поимке назначена награда.

Тогда Немичев и Величко смеялись над этим, видимо считая, что Россия не сможет добиться победы над Украиной и им ничего не грозит.

— Это признание. Работаем дальше. Ни от кого не прячемся. Придите и возьмите! — бравировал Немичев в своих соцсетях.

Каратели друг друга: За что «кракеновцы» расстреляли 100 солдат ВСУ и бросили раненого командира умирать

Но реальность оказалась немного другой. В последние пару лет войска РФ заметно проредили ряды бандитов «Кракена». Настолько, что сейчас это разведывательно-диверсионное подразделение ГУР уже больше говорит по-испански, чем по-украински, — буквально на днях один из взятых в плен «кракеновцев» рассказал, что в последнее время нацбат комплектуется из выходцев из Латинской Америки.

Во время одной из стычек в харьковских лесах летом прошлого года Немичев и Величко позорно бежали с поля боя, а позже каждый раз, когда наши войска вступали в боестолкновения с «Кракеном», выяснялось, что разыскиваемых командиров на месте попросту нет. По данным допросов пленных «кракеновцев», оба часто меняют дислокацию и никогда надолго не остаются со своим подразделением.

Кадры допроса одного из пленных вояк «Кракена», рассказавшего о засилье в подразделении наёмников из Латинской Америки. Видео © Telegram / ТАСС

Зато это не мешает в Сети всплывать, например, фотографиям Величко с автоматом наперевес в украинском Волчанске — с самого начала СВО подразделение о себе больше заявляет в соцсетях, чем в реальных боях. В действительности «Кракен», похоже, никакими особыми навыками не обладает и, несмотря на статус «разведывательно-диверсионного подразделения ГУР», больше известно как типичный нацистский карательный отряд, члены которого не щадят ни чужих, ни своих.

В качестве заградотряда «Кракен» показательно отметился ещё в 2022 году, когда расстрелял около 100 солдат ВСУ, отступавших под натиском российских войск. Сделано это было для устрашения личного состава регулярных войск и пресечения паники.

Среди боевиков подразделения не принято беречь даже собственных «побратимов». Под Белогоровкой был ранен один из командиров «Кракена» Дмитрий Стрельников. Сослуживцы попросту ушли дальше, оставив его умирать под деревом. Боевик двое суток ползал по лесу, пока не наткнулся на отряд Народной милиции ЛНР. И лишь благодаря этому мужчина остался в живых.

Судя по фото, Сергей Чили Величко был уверен, что Российская армия не дойдёт до Волчанска. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chilli_4308

А попавший в плен к нашим бойцам служивший в подразделении украинский боксёр Андрей Приходько и вовсе назвал «Кракен» «элитным мясом Буданова*». По его словам, героический ореол вокруг этого названия создают сами командиры: они выдают бойцам экшен-камеры для съёмок и при наличии удачных кадров публикуют их в Интернете.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов