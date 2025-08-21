Вооружённые силы Украины понесли самые значительные потери за три года спецоперации, когда решили залезть в Курскую область. Кроме того, огромное количество украинских солдат полегло во время неудачного контрнаступления на запорожском направлении.

«Наибольшие потери противник понёс в ходе провального «контрнаступа» на Запорожье и «курской авантюры». Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года», — сообщили ТАCС в силовых структурах.

Кроме того, стало известно, что оружием Украину «кормили» 43 государства. В этот обширный список входят все страны Евросоюза, а также Албания, Исландия, Северная Македония, Черногория, Норвегия, Косово, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль.