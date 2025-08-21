Названо место самых кровавых потерь ВСУ с февраля 2022 года
Вторжение в Курскую область принесло ВСУ самые огромные потери за всё время СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Вооружённые силы Украины понесли самые значительные потери за три года спецоперации, когда решили залезть в Курскую область. Кроме того, огромное количество украинских солдат полегло во время неудачного контрнаступления на запорожском направлении.
«Наибольшие потери противник понёс в ходе провального «контрнаступа» на Запорожье и «курской авантюры». Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года», — сообщили ТАCС в силовых структурах.
Кроме того, стало известно, что оружием Украину «кормили» 43 государства. В этот обширный список входят все страны Евросоюза, а также Албания, Исландия, Северная Македония, Черногория, Норвегия, Косово, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль.
Ранее российские хакеры из Killnet взломали базу данных Генштаба ВСУ. В файлах было сказано, что Украина потеряла уже 1,7 миллиона солдат в боевых действиях против ВС РФ. К примеру, в 2024 году погибли или пропали без вести 595 тысяч украинских военнослужащих. В России считают, что обнародованные сведения будут приговором для Владимира Зеленского.