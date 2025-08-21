«Засуетились»: Раскрыт коварный план Запада по пополнению рядов ВСУ
Пучков: Украинских беженцев на Западе поймают и отправят служить в ВСУ
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Украинских беженцев, разбросанных по Европе и США, ожидает страшная участь. Вскоре их поймают и отправят на родину для прохождения службы в ВСУ, полагает блогер Дмитрий Пучков.
Он подчеркнул в эфире радио Sputnik, что украинцев, живущих в западных странах, быстро найдут, посадят в самолёт и доставят прямо в Киев, такой опыт уже есть. Более того, в Европе начали обсуждать отмену больших пособий для украинских беженцев.
«И в Европе к этому рано или поздно придут, они ж там уже в Германии засуетились: а давайте-ка отменим эти гигантские пособия, которые платим украинским беженцам, на которые можно совершенно спокойно жить», — отметил Пучков.
Напомним, ранее Владимира Зеленского обвинили в готовности уничтожить украинскую нацию за счёт Европы. Глава киевского режима может отправить в зону СВО подростков 18-25 лет и женщин, полагает военный эксперт.