«Засуетились»: Раскрыт коварный план Запада по пополнению рядов ВСУ

Украинских беженцев, разбросанных по Европе и США, ожидает страшная участь. Вскоре их поймают и отправят на родину для прохождения службы в ВСУ, полагает блогер Дмитрий Пучков.

Он подчеркнул в эфире радио Sputnik, что украинцев, живущих в западных странах, быстро найдут, посадят в самолёт и доставят прямо в Киев, такой опыт уже есть. Более того, в Европе начали обсуждать отмену больших пособий для украинских беженцев.

«И в Европе к этому рано или поздно придут, они ж там уже в Германии засуетились: а давайте-ка отменим эти гигантские пособия, которые платим украинским беженцам, на которые можно совершенно спокойно жить», — отметил Пучков.