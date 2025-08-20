Рассчитывая на согласие США поставить оружия на 100 миллиардов долларов за счёт европейских налогоплательщиков, Владимир Зеленский решил продолжить боевые действия. Американская помощь не изменит ситуацию на фронте, однако глава киевского режима может отправить в зону СВО подростков 18-25 лет и женщин, полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

«Миллионная армия для такой страны, где население уже сейчас меньше 30 миллионов. По сути дела всё это ляжет на плечи налогоплательщиков Европы, но я думаю, что они пойдут на это, потому что сейчас Запад не готов с нами воевать», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, Зеленский готов пополнить ряды ВСУ новыми мобилизованными, несмотря на огромные потери убитыми, ранеными, пропавшими без вести и сбежавшими дезертирами. Тем не менее даже с учётом иностранной помощи у Украины не хватит ресурсов, чтобы изменить ход СВО.

«У наших ребят просто прибавится работы», — заключил эксперт.