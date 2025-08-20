Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 07:56

Нужен результат! Военный эксперт объяснил, как саммит в Вашингтоне отразится на ходе СВО

Военный эксперт Матвийчук: Саммит в Вашингтоне не приблизил окончание СВО

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Судя по заявлениям европейских политиков по итогам саммита в Вашингтоне, к разрешению конфликта на Украине мы не приблизились. По словам военного эксперта, бывшего офицера спецназа полковника в отставке Анатолия Матвийчука, разговоры о мире не отражают действительность, поэтому делать выводы о скором окончании СВО сегодня ещё рано.

Он также подчеркнул, что все стороны остались при своих интересах. В частности, Владимир Зеленский заявил, что не собирается уступать территории, лидеры ЕС подтвердили готовность продолжать поставки оружия Украине, а президент США Дональд Трамп отметил, что боевые действия в ближайшее время не прекратятся.

Ради меня: Трамп прошептал Макрону странные слова о Путине
Ради меня: Трамп прошептал Макрону странные слова о Путине

Кроме того, Трамп заявил о готовности поставить Украине оружие на сумму 100 миллиардов долларов, при этом подчеркнув, что за это должна заплатить Европа. ЕС и Британия всё рассматривают вопрос отправки войск. В то же время Россия заявила о недопустимости присутствия войск НАТО на территории Незалежной, добавил собеседник сайта MK.ru.

«Как вы видите, куда бы мы ни обратились, везде сталкиваемся с противоречиями: Трамп, Россия и Зеленский находятся в разных позициях», — отметил военный эксперт, призвав добиться максимального результата на фронте.

Мрачный Макрон и злой Трамп: Зеленский был в шаге от нового скандала в Белом доме
Мрачный Макрон и злой Трамп: Зеленский был в шаге от нового скандала в Белом доме

Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Великобритания
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar