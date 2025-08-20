Нужен результат! Военный эксперт объяснил, как саммит в Вашингтоне отразится на ходе СВО

Судя по заявлениям европейских политиков по итогам саммита в Вашингтоне, к разрешению конфликта на Украине мы не приблизились. По словам военного эксперта, бывшего офицера спецназа полковника в отставке Анатолия Матвийчука, разговоры о мире не отражают действительность, поэтому делать выводы о скором окончании СВО сегодня ещё рано.

Он также подчеркнул, что все стороны остались при своих интересах. В частности, Владимир Зеленский заявил, что не собирается уступать территории, лидеры ЕС подтвердили готовность продолжать поставки оружия Украине, а президент США Дональд Трамп отметил, что боевые действия в ближайшее время не прекратятся.

Кроме того, Трамп заявил о готовности поставить Украине оружие на сумму 100 миллиардов долларов, при этом подчеркнув, что за это должна заплатить Европа. ЕС и Британия всё рассматривают вопрос отправки войск. В то же время Россия заявила о недопустимости присутствия войск НАТО на территории Незалежной, добавил собеседник сайта MK.ru.