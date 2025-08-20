Нужен результат! Военный эксперт объяснил, как саммит в Вашингтоне отразится на ходе СВО
Военный эксперт Матвийчук: Саммит в Вашингтоне не приблизил окончание СВО
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Судя по заявлениям европейских политиков по итогам саммита в Вашингтоне, к разрешению конфликта на Украине мы не приблизились. По словам военного эксперта, бывшего офицера спецназа полковника в отставке Анатолия Матвийчука, разговоры о мире не отражают действительность, поэтому делать выводы о скором окончании СВО сегодня ещё рано.
Он также подчеркнул, что все стороны остались при своих интересах. В частности, Владимир Зеленский заявил, что не собирается уступать территории, лидеры ЕС подтвердили готовность продолжать поставки оружия Украине, а президент США Дональд Трамп отметил, что боевые действия в ближайшее время не прекратятся.
Кроме того, Трамп заявил о готовности поставить Украине оружие на сумму 100 миллиардов долларов, при этом подчеркнув, что за это должна заплатить Европа. ЕС и Британия всё рассматривают вопрос отправки войск. В то же время Россия заявила о недопустимости присутствия войск НАТО на территории Незалежной, добавил собеседник сайта MK.ru.
«Как вы видите, куда бы мы ни обратились, везде сталкиваемся с противоречиями: Трамп, Россия и Зеленский находятся в разных позициях», — отметил военный эксперт, призвав добиться максимального результата на фронте.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.