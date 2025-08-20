Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 01:27

Ради меня: Трамп прошептал Макрону странные слова о Путине

Fox News: Трамп прошептал Макрону, что Путин идёт на сделку ради лидера США

Дональд Трамп. Обложка © whitehouse

Президент США Дональд Трамп поделился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном мнением о мотивах российского лидера Владимира Путина. В ходе встречи в Белом доме в понедельник он отметил, что Путин стремится заключить сделку по Украине якобы ради него. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Журналисты указали, что Трамп «прошептал» эту информацию Макрону, когда микрофон оставался включённым.

«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — приводит слова Трампа телеканал.

Трамп подтвердил, что проработка встречи Путина и Зеленского уже идёт
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После переговоров Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который в свою очередь уже заявил, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.

Лия Мурадьян
