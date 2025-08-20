Ради меня: Трамп прошептал Макрону странные слова о Путине

Президент США Дональд Трамп поделился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном мнением о мотивах российского лидера Владимира Путина. В ходе встречи в Белом доме в понедельник он отметил, что Путин стремится заключить сделку по Украине якобы ради него. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Журналисты указали, что Трамп «прошептал» эту информацию Макрону, когда микрофон оставался включённым.