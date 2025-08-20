Мрачный Макрон и злой Трамп: Зеленский был в шаге от нового скандала в Белом доме

Во время важной встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими делегациями Владимир Зеленский подробно озвучил ключевые требования Киева для завершения конфликта на Украине. Пока он выступал, американский лидер становился всё злее от его слов, сообщает британская The Guardian.

Президенту США был явно неинтересен детальный разбор украинской позиции. Несколько раз он пытался прервать Зеленского, намекая, чтоб тот говорил побыстрее, но тот намёков не понимал. В это время лицо президента Франции Эмманюэля Макрона становилось всё мрачнее, пишет автор. В итоге Зеленскому пришлось ускориться, когда время начало поджимать. Генсек НАТО Марк Рютте чуть сгладил напряжение, произнеся гавное слово, которое Трамп хотел услышать: «Спасибо», рассказал колумнист.