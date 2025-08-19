Мессенджер MAX
19 августа, 20:19

СМИ раскрыли, как Зеленский накалил обстановку на встрече с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме возникла напряжённая ситуация. Обстановка накалилась, когда глава киевского режима начал обсуждать приоритеты Украины в разрешении конфликта, сообщает британская газета The Guardian.

«Самым напряжённым стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь»,говорится в материале.

Автор заметил, что американский президент не собирался углубляться в положение Украины.

Напомним, встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами прошла в Белом доме 18 августа. В ходе обсуждения президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с президентом России Владимиром Путиным и сообщить о результатах переговоров.

Лия Мурадьян
