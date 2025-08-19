СМИ раскрыли, как Зеленский накалил обстановку на встрече с Трампом
Guardian: Слова Зеленского вызвали напряжение на встрече с Трампом
На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме возникла напряжённая ситуация. Обстановка накалилась, когда глава киевского режима начал обсуждать приоритеты Украины в разрешении конфликта, сообщает британская газета The Guardian.
«Самым напряжённым стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», — говорится в материале.
Автор заметил, что американский президент не собирался углубляться в положение Украины.
Напомним, встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами прошла в Белом доме 18 августа. В ходе обсуждения президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с президентом России Владимиром Путиным и сообщить о результатах переговоров.