СМИ раскрыли, как Зеленский накалил обстановку на встрече с Трампом

На встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме возникла напряжённая ситуация. Обстановка накалилась, когда глава киевского режима начал обсуждать приоритеты Украины в разрешении конфликта, сообщает британская газета The Guardian.

«Самым напряжённым стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. <...> Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», — говорится в материале.

Автор заметил, что американский президент не собирался углубляться в положение Украины.