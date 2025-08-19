Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 августа, 14:23

Политолог объяснил, почему Зеленскому и лидерам ЕС не удалось навязать Трампу свою позицию

Зеленский, Стубб, Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Зеленский, Стубб, Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Владимир Зеленский учёл ошибки прошлого провального визита в Белый дом и на этот раз явился к президенту США Дональду Трампу с мощной «группой поддержки» в составе лидеров ЕС, Великобритании и НАТО, обратил внимание заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Трамп поставил точку в вопросе вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма

Однако им не удалось навязать Трампу свою позицию, хоть ему и было нелегко на переговорах, подчеркнул собеседник URA.ru. По его словам, американскому лидеру дали понять, что Зеленский «выражает консолидированную позицию» Европы, которая якобы стоит за его спиной. Тем не менее отношения с Россией для президента США оказались важнее.

«Трамп исходит из интересов Соединённых Штатов. А они требуют восстановления отношений с Россией, чтобы она отдалилась от Китая», — отметил политолог.

«Подхалимаж, угрозы и уловки»: Давление лидеров ЕС не сломило Трампа на пути к миру

Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.

Борис Эльфанд
