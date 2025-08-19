Политолог объяснил, почему Зеленскому и лидерам ЕС не удалось навязать Трампу свою позицию

Владимир Зеленский учёл ошибки прошлого провального визита в Белый дом и на этот раз явился к президенту США Дональду Трампу с мощной «группой поддержки» в составе лидеров ЕС, Великобритании и НАТО, обратил внимание заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Однако им не удалось навязать Трампу свою позицию, хоть ему и было нелегко на переговорах, подчеркнул собеседник URA.ru. По его словам, американскому лидеру дали понять, что Зеленский «выражает консолидированную позицию» Европы, которая якобы стоит за его спиной. Тем не менее отношения с Россией для президента США оказались важнее.