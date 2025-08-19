Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 13:00

Трамп поставил точку в вопросе вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма

Трамп: Возвращение Крыма, как и членство в НАТО, невозможно для Украины

Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Joey Sussman

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, как и членство Незалежной в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

«Обе эти вещи невозможны», сказал он.

«Прикинулся дураком»: Стало известно, зачем Трамп показал Зеленскому карту новой Украины
«Прикинулся дураком»: Стало известно, зачем Трамп показал Зеленскому карту новой Украины

Напомним, накануне вечером в Белом доме состоялась встреча главы США с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В ходе этого саммита Дональд Трамп подчеркнул, что Украина не должна становиться членом НАТО, а также добавил, что для начала переговоров о мире совершенно необязательно заключать предварительное перемирие.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar