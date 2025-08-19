Трамп поставил точку в вопросе вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма
Трамп: Возвращение Крыма, как и членство в НАТО, невозможно для Украины
Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Joey Sussman
Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, как и членство Незалежной в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос прессы.
«Обе эти вещи невозможны», — сказал он.
Напомним, накануне вечером в Белом доме состоялась встреча главы США с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В ходе этого саммита Дональд Трамп подчеркнул, что Украина не должна становиться членом НАТО, а также добавил, что для начала переговоров о мире совершенно необязательно заключать предварительное перемирие.