«Не навреди»: Трамп на встрече с Зеленским расставил два важных акцента
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским расставил два важных акцента, обратил внимание председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, американский лидер исключил членство Украины в НАТО. Кроме того, хозяин Белого дома подчеркнул, что «режим тишины» не является обязательным условием для проведения мирных переговоров.
«Это отражает подходы российской стороны. Более того, американский лидер не верит в «дальнейшую агрессию» Москвы и убеждён в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта. Оба раунда едва ли превысили по времени переговоры с Владимиром Путиным на Аляске», — отметил парламентарий.
По мнению депутата ГД РФ, ближайшие дни покажут, станет ли визит Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтон этапом на пути к завершению конфликта. Европе сегодня следует действовать по принципу «не навреди». Однако попытки Франции ввести военный контингент НАТО на Украину или предложение Германии о прекращении огня, которое нужно для перевооружения ВСУ, явно не способствуют установлению долгосрочного мира, подчеркнул собеседник RT.
«Париж и Берлин полностью девальвировали свой посреднический потенциал обманом с выполнениями «Минска-2». Европа должна прислушаться к призыву Владимира Путина и не мешать переговорному процессу», — заключил Слуцкий.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.