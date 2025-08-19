«Не навреди»: Трамп на встрече с Зеленским расставил два важных акцента

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским расставил два важных акцента, обратил внимание председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, американский лидер исключил членство Украины в НАТО. Кроме того, хозяин Белого дома подчеркнул, что «режим тишины» не является обязательным условием для проведения мирных переговоров.

«Это отражает подходы российской стороны. Более того, американский лидер не верит в «дальнейшую агрессию» Москвы и убеждён в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта. Оба раунда едва ли превысили по времени переговоры с Владимиром Путиным на Аляске», — отметил парламентарий.

По мнению депутата ГД РФ, ближайшие дни покажут, станет ли визит Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтон этапом на пути к завершению конфликта. Европе сегодня следует действовать по принципу «не навреди». Однако попытки Франции ввести военный контингент НАТО на Украину или предложение Германии о прекращении огня, которое нужно для перевооружения ВСУ, явно не способствуют установлению долгосрочного мира, подчеркнул собеседник RT.