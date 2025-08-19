Мессенджер MAX
19 августа, 07:25

В США рассказали, как Белый дом может склонить Украину к миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Американские власти могут заставить Украину заключить компромиссное мирное соглашение, которое будет невыгодным для Киева. По данным газеты Wall Street Journal, США рассматривают возможность использовать данные разведки как своего рода «разменную монету» в дипломатических переговорах.

«США могут использовать обмен разведданными для достижения соглашения», — сказано в материале.

Издание также ссылается на инсайдерские источники, которые отмечают, что хотя приостановка совместного обмена разведданными, случившаяся в марте, длилась недолго, доверие между американскими и украинскими спецслужбами было заметно подорвано.

Напомним, что ранее тема обмена территориями в рамках мирного урегулирования была у Зеленского табу, однако всё изменилось уже в ходе его поездки в США. По его словам, для этого теперь всего лишь нужно обойти конституционные запреты.

Владимир Озеров
