В США рассказали, как Белый дом может склонить Украину к миру

Американские власти могут заставить Украину заключить компромиссное мирное соглашение, которое будет невыгодным для Киева. По данным газеты Wall Street Journal, США рассматривают возможность использовать данные разведки как своего рода «разменную монету» в дипломатических переговорах.

«США могут использовать обмен разведданными для достижения соглашения», — сказано в материале.

Издание также ссылается на инсайдерские источники, которые отмечают, что хотя приостановка совместного обмена разведданными, случившаяся в марте, длилась недолго, доверие между американскими и украинскими спецслужбами было заметно подорвано.