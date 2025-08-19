Президент США Дональд Трамп успешно прошёл проверку «европейской солидарностью», не поддавшись коллективному давлению партнёров, заявил обозреватель kp.ru, подводя итоги визита Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белый дом. По словам военкора, политик больше ценит договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным, достигнутые на Аляске, чем навязчивые предложения партнёров по НАТО о давлении на РФ. В Анкоридже ему объяснили, что такие попытки бесперспективны.

«Честно говоря, у меня были сомнения, что Трамп устоит. Но он не поддался ни на бестыжий подхалимаж, ни на робкие угрозы, ни на хитрые уловки...» — подчеркнул Коц.

По его словам, к мирному соглашению в Вашингтоне не приблизились, даже вопросы о гарантиях безопасности остались открытыми, европейцы не смогли убедить президента США в своей позиции. Тем временем Трамп заявил, что после разговора с Путиным начал подготовку к его переговорам с Зеленским.