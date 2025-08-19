«Подхалимаж, угрозы и уловки»: Давление лидеров ЕС не сломило Трампа на пути к миру
Военкор Коц: Трамп на встрече в Вашингтоне не поддался на давление лидеров ЕС
Трамп, Зеленский и лидеры ЕС. Обложка © Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп успешно прошёл проверку «европейской солидарностью», не поддавшись коллективному давлению партнёров, заявил обозреватель kp.ru, подводя итоги визита Владимира Зеленского и лидеров ЕС в Белый дом. По словам военкора, политик больше ценит договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным, достигнутые на Аляске, чем навязчивые предложения партнёров по НАТО о давлении на РФ. В Анкоридже ему объяснили, что такие попытки бесперспективны.
«Честно говоря, у меня были сомнения, что Трамп устоит. Но он не поддался ни на бестыжий подхалимаж, ни на робкие угрозы, ни на хитрые уловки...» — подчеркнул Коц.
По его словам, к мирному соглашению в Вашингтоне не приблизились, даже вопросы о гарантиях безопасности остались открытыми, европейцы не смогли убедить президента США в своей позиции. Тем временем Трамп заявил, что после разговора с Путиным начал подготовку к его переговорам с Зеленским.
Сам главарь киевского режима ясно дал понять, что вопрос обмена территориями готов решать только на трёхсторонней встрече. Он хочет шоу без конкретных результатов, тогда как в реальности нужно подписывать мирное соглашение с уже согласованными границами. Именно этим должны заниматься переговорные группы, уверен журналист.
Ранее Трамп исключил отправку американских войск на Украину при своём президентстве. Кроме того, он назвал Россию мощной военной державой. Также американский лидер похоронил надежды Украины стать членом НАТО и поставил точку в вопросе возвращения Крыма.