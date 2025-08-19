Мессенджер MAX
19 августа, 12:50

Трамп исключил отправку американских войск на Украину при своём президентстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп категорически исключил возможность отправки американских войск на Украину в период своего президентства. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос журналистов о гарантиях отсутствия военного контингента США на территории Украины действующий президент ответил предельно чётко. Трамп подчеркнул, что подобное решение невозможно пока он возглавляет администрацию страны.

«Я могу вас заверить в этом, а я президент», — подчеркнул он.

Данное заявление стало ответом на распространявшиеся в медиапространстве предположения о возможном изменении военной стратегии Вашингтона в отношении украинского конфликта.

Напомним, 18 августа в Белом доме Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы. В ходе беседы он связался с главой России Владимиром Путиным, чтобы сообщить о результатах обсуждения. После встречи Трамп объявил о подготовке переговоров между лидером РФ и Зеленским. Последний отметил, что для диалога с Москвой прекращение огня не требуется.

Анастасия Никонорова
