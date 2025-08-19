Трамп исключил отправку американских войск на Украину при своём президентстве

Президент США Дональд Трамп категорически исключил возможность отправки американских войск на Украину в период своего президентства. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос журналистов о гарантиях отсутствия военного контингента США на территории Украины действующий президент ответил предельно чётко. Трамп подчеркнул, что подобное решение невозможно пока он возглавляет администрацию страны.

«Я могу вас заверить в этом, а я президент», — подчеркнул он.