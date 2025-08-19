«Трамп прогнул их вчера»: Европейских лидеров обвинили в попытке сорвать мир на Украине
Обложка © Х / The White House
Заявления европейских лидеров после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне свидетельствуют о стремлении сорвать мирное урегулирование на Украине. Этот вывод сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя последние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
«Евробезумцы чувствуют, что Трамп полностью прогнул их вчера, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии со своей стороны, пытаясь в очередной раз сорвать грядущий мир!» — написал политик в соцсети X.
По его оценке, Трамп как никогда унизил и «поставил в вассальную зависимость» европейских лидеров и навязал путь к миру на Украине, которому его гости упорно сопротивляются. Политик считает, что «их повестка — это страх и война».
На встрече с Трампом в Овальном кабинете были Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, немецкий канцлер Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Британии Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте. Американский лидер приостановил переговоры, чтобы созвониться с Путиным. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским. По сведениям СМИ, переговоры могут пройти в Риме, Будапеште или Женеве.