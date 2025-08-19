Заявления европейских лидеров после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне свидетельствуют о стремлении сорвать мирное урегулирование на Украине. Этот вывод сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя последние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Евробезумцы чувствуют, что Трамп полностью прогнул их вчера, поэтому сегодня утром они устроили фестиваль агрессии со своей стороны, пытаясь в очередной раз сорвать грядущий мир!» — написал политик в соцсети X.