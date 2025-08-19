Мессенджер MAX
«Страх и ужас»: Язык тела выдал «прокажённого» Зеленского на встрече с Трампом

Физиогномист Петров: Зеленский на встрече с Трампом испытывал страх и ужас

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским пытался максимально отдалиться от главы киевского режима, обратил внимание физиогномист и профайлер Александр Петров. По его словам, американский лидер дистанцировался от своего собеседника, как от «прокажённого».

«За всю встречу Трамп практически на него не смотрел. А Зеленский с оловянным взглядом как будто пытается что-то получить. Будто обиженный человек пытается добиться внимания того, от кого зависит. Выглядит очень нелепо и наигранно, смешно», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его мнению, в начале беседы Зеленский пытался как-то выйти из позиции контроля. У него не было широко расставленных рук при жестикуляции, что свидетельствует о степенности. Такое положение рук выглядит так, как будто человек скован и связан, чувствует постоянное сдерживание и контроль. А в финальной части речи Трампа мимика его собеседника стала более активной.

Зеленский периодически поддакивал и кивал головой, подтверждая сказанное. Однако его мимика показывала несогласие с Трампом. Эксперт также отметил, что особенно интересно выглядели глаза главы киевского режима во время разговоров о свободе и выборах.

«Глаза он просто вытаращивает. Это неподдельный страх, неподдельный ужас, это неподдельное опасение того, о чём он сам и сообщает. Говорит о свободе, но при этом на лице страх и ужас», — заключил профайлер.

Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.

