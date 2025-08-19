Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 августа, 10:19

Лавров растолковал Зеленскому, как должна соблюдаться Конституция Украины

Лавров: Если Зеленский так чтит Конституцию, пусть начнёт с защиты русскоязычных

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Если для Владимира Зеленского так важно, чтобы соблюдалась Конституция Украины, то ему стоило бы начать выполнять те её положения, которые гарантируют защиту прав русскоязычного населения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Зеленский говорил в Вашингтоне: «Я бы готов договариваться, но территории никакие обсуждать даже не буду, потому что мне конституция запрещает». <...> Как это ни смешно, но до сих пор <...>, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняются обязательства государства в полной мере обеспечивать права русского — это отдельно выделено — и других национальных меньшинств», — заметил министр.

Лавров подчеркнул, что если глава киевского режима действительно заботится о соблюдении основного закона, то начать следует с первых статей, гарантирующих права русскоязычного населения. Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что западные лидеры, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предпочитают игнорировать эти противоречия. По его словам, администрация предыдущего президента Штатов Джо Байдена также систематически искажала факторы, приведшие к украинскому кризису.

Напомним, накануне Владимир Зеленский был на приёме у главы Штатов Дональда Трампа в Белом доме. В ходе обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине киевский главарь заявил, что не может признать освобождённые территории за Россией из-за украинской Конституции. При этом отрицать возможность территориальных уступок со стороны Киева он не стал.

Юрий Лысенко
