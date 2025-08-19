Если для Владимира Зеленского так важно, чтобы соблюдалась Конституция Украины, то ему стоило бы начать выполнять те её положения, которые гарантируют защиту прав русскоязычного населения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Зеленский говорил в Вашингтоне: «Я бы готов договариваться, но территории никакие обсуждать даже не буду, потому что мне конституция запрещает». <...> Как это ни смешно, но до сих пор <...>, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняются обязательства государства в полной мере обеспечивать права русского — это отдельно выделено — и других национальных меньшинств», — заметил министр.

Лавров подчеркнул, что если глава киевского режима действительно заботится о соблюдении основного закона, то начать следует с первых статей, гарантирующих права русскоязычного населения. Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что западные лидеры, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предпочитают игнорировать эти противоречия. По его словам, администрация предыдущего президента Штатов Джо Байдена также систематически искажала факторы, приведшие к украинскому кризису.