Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 августа, 01:42

Бессент: США продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%

Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты реализуют оружие европейским странам с последующей его перепродажей Украине, при этом на такие поставки устанавливается наценка в 10%. В интервью Fox News он пояснил, что данная схема осуществляется под руководством президента Дональда Трампа.

«Мы продаём оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие», — сказал глава Минфина.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений Financial Times о готовящейся сделке, согласно которой Украина обязуется закупить американское вооружение на сумму 100 миллиардов долларов при финансовом участии европейских партнёров. Данный механизм рассматривается как часть договорённостей о предоставлении Киеву гарантий безопасности со стороны США.

