Стало известно о планах Киева устроить военный шопинг в США на миллиарды от ЕС

Киев выразила готовность закупить американское вооружение на сумму 100 миллиардов долларов при условии финансирования со стороны европейских стран. Взамен Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от США. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на документ, оказавшийся в её распоряжении.

В материалах не указано, какие конкретно вооружения планирует приобрести Украина. Однако издание напоминает, что ранее украинские власти заявляли о намерении купить как минимум 10 зенитных систем Patriot, а также различные ракеты и военное оборудование.

По данным газеты, Киев также рассматривает возможность заключения сделки на 50 миллиардов долларов для совместного с американскими компаниями производства беспилотных летательных аппаратов.