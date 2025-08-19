Стало известно о планах Киева устроить военный шопинг в США на миллиарды от ЕС
FT: Киев хочет приобрести американское оружие на $100 млрд за деньги ЕС
Трамп, Зеленский и лидеры ЕС на встрече в Белом доме. Обложка © ТАСС / AP
Киев выразила готовность закупить американское вооружение на сумму 100 миллиардов долларов при условии финансирования со стороны европейских стран. Взамен Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от США. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на документ, оказавшийся в её распоряжении.
В материалах не указано, какие конкретно вооружения планирует приобрести Украина. Однако издание напоминает, что ранее украинские власти заявляли о намерении купить как минимум 10 зенитных систем Patriot, а также различные ракеты и военное оборудование.
По данным газеты, Киев также рассматривает возможность заключения сделки на 50 миллиардов долларов для совместного с американскими компаниями производства беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, в статье говорится, что Киев отвергает идею передачи России частей Донбасса, контролируемых Украиной, а также замораживания конфликта по текущей линии соприкосновения. По словам украинских чиновников, такой сценарий якобы позволит России создать плацдарм для быстрого наступления в направлении Днепра.
Напомним, накануне в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Помимо этого, хозяин Овального кабинета пообщался с семью лидерами Европы, а также созвонился с президентом России Владимиром Путиным, что сообщить ему о результатах переговоров. Ради этого республиканец даже прервал встречу со своими гостями. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой будет определено позднее.