В селе на Волыни сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) и полицейские открыли огонь по двум пенсионеркам. Как сообщает местный телеканал «Аверс», конфликт начался после того, как военкомы забрали инвалида, который ехал на велосипеде.

По словам одной из свидетельниц инцидента, пенсионерки начали бросать камни в автомобиль военных. В ответ на это один из сотрудников ТЦК вышел из машины и несколько раз выстрелил в них, ранив одну из женщин.

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук, комментируя ситуацию, заявил, что в подобное положение украинцы попали по вине Владимира Зеленского и подконтрольных ему служб.

«Хочешь придумать ситуацию хуже – не получится. А это абсолютно реальная Украина сегодня. Украина Зеленских», — написал он в соцсетях.