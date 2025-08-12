Встреча Путина и Трампа
12 августа, 17:22

«С нетерпением ожидаю»: Украинский националист предложил разрешить военкомам стрелять по уклонистам

Корчинский* призвал разрешить ТЦК открывать ответный огонь по уклонистам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Сотрудники ТЦК опасаются открывать ответный огонь во время мобилизации граждан, заявил лидер партии «Братство»* Дмитрий Корчинский**. Он уверен, что им необходимо разрешить применять подобные меры.

«У нас увеличилось число нападений на ТЦК. Вот уже в Ровенской области и на Волыни, и я с нетерпением ожидаю, когда же ТЦК начнут открывать ответный огонь», — заявил Корчинский**.

Он предположил, что сотрудники ТЦК опасаются применять крайние меры из-за возможных последствий со стороны руководства и общественности. По его мнению, существующие ограничения не позволяют силовым структурам использовать предельно жесткие методы при призыве.

Ранее на Украине женщина залезла на крышу микроавтобуса, пытаясь спасти своего мужа от мобилизации. Автомобилю пришлось остановиться, чтобы снять жену-героиню с крыши.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России

** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Полина Никифорова
