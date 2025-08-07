Встреча Путина и Трампа
Бусификация от первого лица: На Украине военкомам раздадут боди-камеры

Сотрудники ТЦК с 1 сентября будут обязаны носить нагрудные видеокамеры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lutsenko_Oleksandr

С 1 сентября украинские военкоматы (ТЦК и СП — территориальные центры комплектования и соцподдержки — Прим. Life.ru) перейдут на обязательную видеофиксацию работы с гражданами. Соответствующее распоряжение издало Министерство обороны Украины, сообщил глава ведомства Денис Шмыгаль.

«С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить боди-камеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. При нарушении правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон», — заявил чиновник, добавив, что это повысит прозрачность работы военкомов.

В украинском Минобороны уточнили, что в настоящее время около 85% сотрудников уже обеспечены камерами. Также ведомство заявляет, что продолжаются закупки дополнительного оборудования для полного оснащения всех работников военкоматов. Предполагается, что нововведение защитит права как граждан, так и представителей призывных органов.

Как ранее сообщал Life.ru, ситуация с мобилизацией в Незалежной граничит с социальной катастрофой. Фиксируется всё больше случаев, когда украинцы вырывают мужчин из лап военкомов. На эту тенденцию обратили внимание даже западные СМИ.

