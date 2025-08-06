В Венгрии обвинили Киев в «институционализированном насилии» при мобилизации

«Теперь, отказываясь расследовать это дело, украинские власти фактически признали, что на Украине принудительная мобилизация, включающая в себя избиения, в том числе до смерти, является государственно институционализированным, одобренным, утверждённым и проводимым самим государством процессом», — сказал он.

По его словам, в в «нормальной цивилизованной стране» после появления первого видео с насильственной мобилизацией уже были бы арестованы виновные, понесли бы наказание их начальники, а сама практика была бы немедленно прекращена. Однако на Украине этого не происходит, подчеркнул министр. Он также отметил, что в случае даже бытовых трагедий, например на стройке, расследования длятся месяцами, в то время как смерть человека от рук военкомов во время принудительной мобилизации остается без внимания. По его словам, это указывает на системный характер насилия и полное равнодушие со стороны властей.