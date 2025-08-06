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6 августа, 14:48

В Венгрии обвинили Киев в «институционализированном насилии» при мобилизации

Сийярто: Убийства при мобилизации признают государственной политикой на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинские власти фактически признали принудительную мобилизацию, включающую насилие и даже убийства, отказавшись расследовать смерть венгра из Закарпатья. Об этом в эфире интернет-программы «Борцовский час» заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Теперь, отказываясь расследовать это дело, украинские власти фактически признали, что на Украине принудительная мобилизация, включающая в себя избиения, в том числе до смерти, является государственно институционализированным, одобренным, утверждённым и проводимым самим государством процессом», — сказал он.

По его словам, в в «нормальной цивилизованной стране» после появления первого видео с насильственной мобилизацией уже были бы арестованы виновные, понесли бы наказание их начальники, а сама практика была бы немедленно прекращена. Однако на Украине этого не происходит, подчеркнул министр. Он также отметил, что в случае даже бытовых трагедий, например на стройке, расследования длятся месяцами, в то время как смерть человека от рук военкомов во время принудительной мобилизации остается без внимания. По его словам, это указывает на системный характер насилия и полное равнодушие со стороны властей.

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Ранее Венгрия ввела санкции против трёх высокопоставленных украинских военных за насильственную мобилизацию. Под ограничения попали начальник Штаба сухопутных войск, командующий Западным оперативным командованием и глава мобилизационного управления Минобороны Украины. Именно их власти Венгрии считают причастными к гибели этнического венгра в Закарпатье, который, по информации Будапешта, стал жертвой жестоких методов принудительного призыва.

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Милена Скрипальщикова
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