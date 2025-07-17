Будапешт запретил въезд трём украинским военачальникам после гибели венгра

Венгрия ввела санкции в отношении трёх украинских военачальников. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, они ответственны за насильственный призыв в армию.

На пресс-конференции он заявил, что ограничения коснутся начальника Штаба сухопутных войск, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Минобороны Украины. Они совершали насильственный призыв в армию, из-за чего был убит этнический венгр в Закарпатье.

В Брюсселе была инициирована процедура, чтобы включить этих военных в санкционный список Евросоюза. Сийярто подчеркнул, что ограничения пока не вступили в силу.