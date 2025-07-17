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17 июля, 12:01

Будапешт запретил въезд трём украинским военачальникам после гибели венгра

Сийярто: В Венгрии были введены санкции против трёх украинских военачальников

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Обложка © РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Обложка © РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ

Венгрия ввела санкции в отношении трёх украинских военачальников. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, они ответственны за насильственный призыв в армию.

На пресс-конференции он заявил, что ограничения коснутся начальника Штаба сухопутных войск, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Минобороны Украины. Они совершали насильственный призыв в армию, из-за чего был убит этнический венгр в Закарпатье.

В Брюсселе была инициирована процедура, чтобы включить этих военных в санкционный список Евросоюза. Сийярто подчеркнул, что ограничения пока не вступили в силу.

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Напомним, что на Украине сотрудники военкомата убили железным прутом венгра, который отказался идти воевать на фронт. Уже в здании ТЦК мужчина заявил, что не намерен «умирать за Украину». Через три недели после зверского избиения он умер в больнице.

Юлия Сафиулина
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