На Украине военкомы до смерти забили железным прутом венгра за отказ служить в ВСУ

МИД Венгрии вызвал украинского посла после гибели закарпатского венгра от рук сотрудников ТЦК (военкомата), которые избили его за сопротивление мобилизации. Об этом сообщил замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, его цитирует агентство MTI.

В венгерском МИД назвали возмутительными и неприемлемыми действия украинских военкомов, устроивших насилие над мужчиной. Случай получил огласку, когда о нём написало издание Magyar Nemzet. Речь идёт о 45-летнем Йожефе Шебештьене, скончавшемся в больнице, куда его доставили после избиения работниками украинского военкомата. Мужчина был схвачен прямо на улице в городе Берегово в Закарпатской области. Его силой отвезли в призывной пункт, где избили железным прутом.

По словам родственников погибшего, сотрудники ТЦК пришли в ярость, когда венгр заявил, что не желает «умирать за Украину» и воевать с Россией. Сестра умершего возмутилась, что Киев постоянно кричит о своём желании стать членом ЕС, но при этом открыто попираются права простых граждан, а полиция и суды бездействуют. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже выразил соболезнования семье погибшего.