На Украине развернулась широкомасштабная «охота» на сотрудников ТЦК на фоне усталости людей от произвола военкомов. Об этом заявили представители российских силовых структур.

Они напомнили о заявлении украинского депутата Артёма Дмитрука о застреленном в Киеве подполковнике ВСУ, заместителе начальника городского ТЦК. Хотя Киев позднее и опроверг данную информацию, это лишь убедило большинство жителей Украины в правдивости публикации оппозиционного нардепа.

«Охота на ТЦК действительно идёт по всей Украине, поскольку украинцы устали от произвола «людоловов» и не боятся мстить тэцэкашникам и членам их семей», – заявил источник ТАСС в силовых структурах.