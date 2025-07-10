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9 июля, 22:29

Народный гнев обрушился на ТЦК: Украинцы мстят «людоловам» за насильственную мобилизацию

Российские силовики заявили об охоте на сотрудников ТЦК по всей Украине

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

На Украине развернулась широкомасштабная «охота» на сотрудников ТЦК на фоне усталости людей от произвола военкомов. Об этом заявили представители российских силовых структур.

Они напомнили о заявлении украинского депутата Артёма Дмитрука о застреленном в Киеве подполковнике ВСУ, заместителе начальника городского ТЦК. Хотя Киев позднее и опроверг данную информацию, это лишь убедило большинство жителей Украины в правдивости публикации оппозиционного нардепа.

«Охота на ТЦК действительно идёт по всей Украине, поскольку украинцы устали от произвола «людоловов» и не боятся мстить тэцэкашникам и членам их семей», – заявил источник ТАСС в силовых структурах.

В подтверждение этого правоохранители указали на целый ряд инцидентов с ТЦК на Украине. Только в июле взрывы прогремели в ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге. На этой неделе взрывы раздались на территории сразу двух военкоматов – в Харькове и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

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Напомним, на этом фоне депутат Артём Дмитрук назвал Армию России освободительной силой и союзником простых украинцев. Он рассказал, что в соцсетях жители Украины положительно отзываются об ударах ВС РФ по военкоматам. Российские войска вывели из строя больше 10% отделений ТЦК.

Юния Ларсон
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