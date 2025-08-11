Залезла на крышу: На Украине «‎жена декабриста‎» героично пыталась спасти мужа от мобилизации

На Украине, предположительно, в Волынской области, женщина залезла на крышу микроавтобуса, пытаясь спасти своего мужа от мобилизации. Об этом сообщил украинский интернет-ресурс «Политика страны».

Женщина залезла на крышу микроавтобуса ТЦК, пытаясь помешать мобилизации мужа. Видео © Политика страны

На кадрах видно, как человек сидит на крыше движущегося буса. Автомобиль останавливается, после чего двое мужчин пытаются снять женщину. На крыше находилась жена мобилизованного, а сама акция, по мнению жителей, стала отчаянной попыткой воспрепятствовать отправке мужчины на фронт.