11 августа, 06:07

Залезла на крышу: На Украине «‎жена декабриста‎» героично пыталась спасти мужа от мобилизации

Женщина залезла на крышу микроавтобуса ТЦК, пытаясь помешать мобилизации мужа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

На Украине, предположительно, в Волынской области, женщина залезла на крышу микроавтобуса, пытаясь спасти своего мужа от мобилизации. Об этом сообщил украинский интернет-ресурс «Политика страны».

Женщина залезла на крышу микроавтобуса ТЦК, пытаясь помешать мобилизации мужа. Видео © Политика страны

На кадрах видно, как человек сидит на крыше движущегося буса. Автомобиль останавливается, после чего двое мужчин пытаются снять женщину. На крыше находилась жена мобилизованного, а сама акция, по мнению жителей, стала отчаянной попыткой воспрепятствовать отправке мужчины на фронт.

Ранее сообщалось, что жители Украины массово подвергаются преследованиям со стороны территориальных центров комплектования, которые фактически отправляют людей на фронт. Чтобы защититься от насильственной мобилизации, украинцы прибегают к крайним мерам — бросают в военкоматы гранаты, а также группами нападают на сотрудников с битами и трубами.

Милена Скрипальщикова
