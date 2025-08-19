«Били по машине и выламывали стекло»: Жуткая погоня ТЦК за семьёй с детьми попала на видео

В Винницкой области сотрудники Национальной полиции совместно с военными из территориального центра комплектования (ТЦК) организовали преследование легкового автомобиля, внутри которого находились двое несовершеннолетних детей. Об инциденте со ссылкой на пострадавшую семью сообщает «Страна.ua».

На Украине полиция вместе с ТЦК преследовала машину с детьми. Видео © Политика страны

По версии жены водителя, их автомобиль не остановился сразу, потому что дорогу перегородил человек в военной форме, а не сотрудник правоохранительных органов. Женщина утверждает, что этот человек сразу же начал наносить удары по их машине, что и стало причиной испуга и попытки уехать.

После остановки транспортного средства один из представителей ТЦК выбил стекло в автомобиле, в то время как находившиеся на заднем сиденье девочки кричали от ужаса. Позже агрессивного сотрудника ТЦК забрала военная служба правопорядка. Официальных комментариев от самого военкомата пока нет.