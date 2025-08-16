Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 16:36

Разгневанный украинец разогнал сотрудников ТЦК за попытку мобилизации

Страна.ua: Украинец разогнал сотрудников ТЦК и начал преследование военкома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В украинском городе Ровно произошёл инцидент с попыткой принудительной мобилизации, закончившийся неожиданным поворотом событий. Данную информацию передаёт издание «Страна.ua», опубликовавшее соответствующие кадры.

Украинец бросился на сотрудников ТЦК, которые пытались его забрать. Видео © Telegram / Политика Страны

На видео видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытаются сопроводить мужчину к микроавтобусу. Однако потенциальный призывник неожиданно вырывается, с размаху сбивает с ног одного из военкомов и обращает остальных в бегство.

Особенно впечатляющим оказался момент, когда разгневанный мужчина начинает преследовать убегающего представителя ТЦК.

Якорь спасения: Уставшие от «людоловов» из ТЦК украинцы надеются на приход Армии РФ
Ранее сообщалось, что на Украине, предположительно, в Волынской области, женщина залезла на крышу микроавтобуса, пытаясь спасти своего мужа от мобилизации. Она сидела на крыше транспортного средства. Спустя время автомобиль остановился, а двое мужчин пытались снять жену призывника.

Юлия Сафиулина
