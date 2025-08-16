Разгневанный украинец разогнал сотрудников ТЦК за попытку мобилизации

На видео видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытаются сопроводить мужчину к микроавтобусу. Однако потенциальный призывник неожиданно вырывается, с размаху сбивает с ног одного из военкомов и обращает остальных в бегство.