Раскрыта астрономическая сумма, в которую Украине обойдётся потеря 1,7 млн солдат
Украине понадобится 25,5 триллиона гривен для выплат семьям погибших
Если данные о потерях украинской армии в 1,7 миллиона человек подтвердятся, Киеву придётся выплатить их семьям 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов) или придумать отличное оправдание, чтобы не платить ничего. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом, потенциальная сумма выплат превышает тройной ВВП Украины за прошлый год (тогда он составил $190 млрд). Стране потребуется семь её годовых бюджетов, чтобы расплатиться с семьями погибших и пропавших без вести солдат ВСУ.
«Без западной помощи Украина не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионерам. Речи о выплатах 15 миллионов (гривен) за каждого погибшего не идёт», — заявил юрист Роман Коваленко.
А ведь это настоящая демографическая катастрофа, на исправление которой у страны уйдёт не один десяток лет. Ранее Life.ru рассказывал, что российские хакеры из Killnet влезли в базы данных Генштаба ВСУ и выяснили, что за всё время СВО погибших и пропавших без вести солдат Киев насчитал у себя 1,7 миллиона. При этом больше всего бойцов Киев потерял, устроив вторжение в Курскую область.