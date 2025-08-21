Раскрыта астрономическая сумма, в которую Украине обойдётся потеря 1,7 млн солдат

Если данные о потерях украинской армии в 1,7 миллиона человек подтвердятся, Киеву придётся выплатить их семьям 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов) или придумать отличное оправдание, чтобы не платить ничего. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, потенциальная сумма выплат превышает тройной ВВП Украины за прошлый год (тогда он составил $190 млрд). Стране потребуется семь её годовых бюджетов, чтобы расплатиться с семьями погибших и пропавших без вести солдат ВСУ.