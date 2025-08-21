Камера дрона сняла, как житель оккупированного ВСУ села оставил бойцам России пронзительное послание
Обложка © Telegram-канал «ГРАНЬ»
Telegram-канал «ГРАНЬ» опубликовал архивные кадры боёв за Черкасское Поречное Курской области в то время, когда село было оккупировано украинскими войсками. На кадрах запечатлён пожилой мужчина — местный житель, который заметил прилетевший с российских позиций разведывательный дрон, и оставил нашим бойцам пронзительное послание.
Старик написал на картонке слово «хлеба», добавив перед ним цифру «1». Таким образом он передал бойцам просьбу о продовольствии — хоть одну булку! В селе — голод.
После этого российские военные начали регулярно снабжать его и соседей продуктами и медикаментами. По данным канала, несколько раз в неделю им сбрасывали консервы, колбасу, хлеб и необходимые лекарства.
