Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 12:01

Камера дрона сняла, как житель оккупированного ВСУ села оставил бойцам России пронзительное послание

Камера дрона сняла послание жителя курского села во время оккупации ВСУ

Обложка © Telegram-канал «ГРАНЬ»

Обложка © Telegram-канал «ГРАНЬ»

Telegram-канал «ГРАНЬ» опубликовал архивные кадры боёв за Черкасское Поречное Курской области в то время, когда село было оккупировано украинскими войсками. На кадрах запечатлён пожилой мужчина — местный житель, который заметил прилетевший с российских позиций разведывательный дрон, и оставил нашим бойцам пронзительное послание.

Старик написал на картонке слово «хлеба», добавив перед ним цифру «1». Таким образом он передал бойцам просьбу о продовольствии — хоть одну булку! В селе — голод.

После этого российские военные начали регулярно снабжать его и соседей продуктами и медикаментами. По данным канала, несколько раз в неделю им сбрасывали консервы, колбасу, хлеб и необходимые лекарства.

«Не могу крикнуть, боюсь»: Виноградная лоза спасла беженку из ДНР при атаке украинского дрона
«Не могу крикнуть, боюсь»: Виноградная лоза спасла беженку из ДНР при атаке украинского дрона

Ранее Life.ru рассказывал, как раненый при атаке украинского дрона священник из Курской области помогал эвакуировать 70 человек из Суджанского района. Он вместе с волонтёрами привёл пострадавших людей к медикам, несмотря на собственную травму.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar