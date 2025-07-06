«Не могу крикнуть, боюсь»: Виноградная лоза спасла беженку из ДНР при атаке украинского дрона
РИАН: Беженку из Дзержинска спасла виноградная лоза при ударе дрона ВСУ
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Чудом выжившая беженка из Дзержинска (Торецк) рассказала, как виноградная лоза сыграла ключевую роль в её спасении. По словам женщины, украинский дрон целенаправленно атаковал её дом, и только невероятное стечение обстоятельств уберегло её от смерти.
«Мой (муж. — Прим. Life.ru) пошёл за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привёз эту коляску с дровами... и только зашёл на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — рассказала беженка в беседе с РИА «Новости».
По словам женщины, взрывное устройство, попавшее на их участок, зацепилось за виноградную арку, что, вероятно, и спасло их, задержав взрыв. Она добавила, что их дом постоянно находился под миномётным огнём, так как стреляли с позиций, расположенных неподалёку.
Ранее Life.ru сообщал, как ВСУ атаковали мирных жителей ДНР дроном с токсичным веществом. По словам жительницы Дзержинска, атака на гражданских была преднамеренной. Она подчеркнула, что первый боеприпас был сброшен прицельно на трубу печи, рядом с которой находились мирные жители, что привело к мгновенному возгоранию дома.