«Не могу крикнуть, боюсь»: Виноградная лоза спасла беженку из ДНР при атаке украинского дрона

Чудом выжившая беженка из Дзержинска (Торецк) рассказала, как виноградная лоза сыграла ключевую роль в её спасении. По словам женщины, украинский дрон целенаправленно атаковал её дом, и только невероятное стечение обстоятельств уберегло её от смерти.

«Мой (муж. — Прим. Life.ru) пошёл за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привёз эту коляску с дровами... и только зашёл на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — рассказала беженка в беседе с РИА «Новости».

По словам женщины, взрывное устройство, попавшее на их участок, зацепилось за виноградную арку, что, вероятно, и спасло их, задержав взрыв. Она добавила, что их дом постоянно находился под миномётным огнём, так как стреляли с позиций, расположенных неподалёку.