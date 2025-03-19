Священник, оставшийся без монастыря, помогал эвакуировать людей и готовил еду для военных под Курском

Раненый при атаке украинского дрона священник из Курской области помогал эвакуировать 70 человек из Суджанского района. Он вместе с волонтёрами привёл пострадавших людей к медикам, несмотря на собственную травму, передаёт РИА «Новости».

В августе 2024 года мужской монастырь, где служил священник военного отдела Курской епархии иеромонах Мелетий (Пестунов), был разрушен украинской армией. Однако иеромонах продолжил помогать мирным жителям и готовить еду для военных. Когда освободили Суджу и часть Курской области, он решил помочь в эвакуации людей. Группа, куда входил священник, подверглась атаке FPV-дрона ВСУ. Иеромонах, несмотря на ранение, помог довести людей.