Священник, оставшийся без монастыря, помогал эвакуировать людей и готовил еду для военных под Курском
Раненый дроном ВСУ священник помог эвакуировать 70 человек из Курской области
Раненый при атаке украинского дрона священник из Курской области помогал эвакуировать 70 человек из Суджанского района. Он вместе с волонтёрами привёл пострадавших людей к медикам, несмотря на собственную травму, передаёт РИА «Новости».
В августе 2024 года мужской монастырь, где служил священник военного отдела Курской епархии иеромонах Мелетий (Пестунов), был разрушен украинской армией. Однако иеромонах продолжил помогать мирным жителям и готовить еду для военных. Когда освободили Суджу и часть Курской области, он решил помочь в эвакуации людей. Группа, куда входил священник, подверглась атаке FPV-дрона ВСУ. Иеромонах, несмотря на ранение, помог довести людей.
Ранее Life.ru публиковал кадры из храма в Черкасском Поречном, где ВСУ издевались над мирными жителями. Теперь разрушенная белокаменная церковь стала символом боли и ужаса. Во время освобождения села бойцы ВС РФ поставили в церкви свечи за упокой погибших.
Shutterstock / FOTODOM / Rabizo Anatolii